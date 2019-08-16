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Смерть неповнолітнього: на Житомирщині судитимуть 4 лікарів

П'ятниця, 16 серпня 2019, 12:43

Джерело: сайт ГПУ  

Чотирьох лікарів райлікарні на Житомирщині обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті неповнолітнього.

Дослівно: "Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні… скерований до суду".

Деталі: У травні 2015 року із місця ДТП бригада "швидкої" доставила до лікарні 16-річного місцевого жителя. Хлопець був у важкому стані із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, травматичним шоком, множинними саднами голови, рук, ніг.

Неповнолітнього того ж дня оглянув консиліум лікарів у складі чергового лікаря-хірурга, в.о. начмеда та лікаря-анестезіолога.

Але наступного дня, під час чергування вже іншого лікаря-анестезіолога, стан хворого погіршився та настала смерть.

Експертизи встановили, що лікарі не виконали вимог клінічного протоколу надання меддопомоги.

Зокрема, неналежно провели діагностику та обстеження, не поставили своєчасно правильний діагноз та не госпіталізували до спеціалізованого відділення стаціонару.

Наразі трьох лікарів, які проводили консиліум, а також чергового лікаря-анестезіолога обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта.

Справу розглядатиме Червоноармійський районний суд.  

Українська правда
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