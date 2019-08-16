Смерть несовершеннолетнего: в Житомирской области будут судить 4 врачей

Источник: сайт ГПУ

Четырех врачей райбольницы в Житомирской области обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть несовершеннолетнего.

Дословно: "Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве... направлен в суд".

Детали: В мае 2015 года с места ДТП бригада "скорой" доставила в больницу 16-летнего местного жителя. Парень был в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук, ног.

Несовершеннолетнего в тот же день осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда и врача-анестезиолога.

Но на следующий день, во время дежурства уже другого врача-анестезиолога, состояние больного ухудшилось и наступила смерть.

Экспертизы установили, что врачи не выполнили требований клинического протокола предоставления медпомощи.

В частности, ненадлежащим образом провели диагностику и обследование, не поставили своевременно правильный диагноз и не госпитализировали в специализированное отделение стационара.

Сейчас трех врачей, которые проводили консилиум, а также дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента.

Дело будет рассматривать Красноармейский районный суд.