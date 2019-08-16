Наркобарон утік від СБУ перед екстрадицією до Ізраїлю

Амос Дов Сілвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю.

Це сталося в четвер увечері, повідомляє з посиланням на поліцію Ізраїлю видання "The Times of Israel".

15 серпня Верховний суд України схвалив прохання Ізраїлю повернути його для суду, там йому загрожує покарання за злочинні операції.

Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти метало детектор, – і наркоторговець утік.

Поліція Ізраїлю не встигла надіслати вчасно супровід для Сілвера – і він утік через Duty Free, зазначає видання "Haaretz".

Водночас, речник української Прикордонної служби Андрій Демченко повідомив УП, що у зону "Duty Free" Сілвер не міг потрапити, бо він не проходив прикордонний контроль на виїзд. У який момент він міг втекти, прикордонникам не відомо.

Українські силовики розшукували Сілвера по аеропорту з фотографією, зробленою за хвилини до його зникнення. Правоохоронці запевняють, що скоро затримають утікача.

Ізраїльська поліція заявила, що контактувала з українськими колегами та стежила за намаганнями затримати Сілвера.

Речник Національної поліції сказав "Українській правді", що Сілвером займалася Служба безпеки України.

Прокуратура Києва почала кримінальне провадження за фактом втечі в аеропорту "Бориспіль" іноземного громадянина під час здійснення його екстрадиції до Ізраїлю.

Утікач перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві в березні.

"15 серпня 2019 року мала відбутися його фактична передача на запит компетентних органів іноземної держави. Проте в аеропорту під час супроводження СБУ іноземець зник. За фактом його втечі наразі зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України", – констатує прокуратура.

Тривають першочергові слідчі дії.

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