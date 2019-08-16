Наркобарон утік від СБУ перед екстрадицією до Ізраїлю
Амос Дов Сілвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю.
Це сталося в четвер увечері, повідомляє з посиланням на поліцію Ізраїлю видання "The Times of Israel".
15 серпня Верховний суд України схвалив прохання Ізраїлю повернути його для суду, там йому загрожує покарання за злочинні операції.
Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти метало детектор, – і наркоторговець утік.
Поліція Ізраїлю не встигла надіслати вчасно супровід для Сілвера – і він утік через Duty Free, зазначає видання "Haaretz".
Водночас, речник української Прикордонної служби Андрій Демченко повідомив УП, що у зону "Duty Free" Сілвер не міг потрапити, бо він не проходив прикордонний контроль на виїзд. У який момент він міг втекти, прикордонникам не відомо.
Українські силовики розшукували Сілвера по аеропорту з фотографією, зробленою за хвилини до його зникнення. Правоохоронці запевняють, що скоро затримають утікача.
Ізраїльська поліція заявила, що контактувала з українськими колегами та стежила за намаганнями затримати Сілвера.
Речник Національної поліції сказав "Українській правді", що Сілвером займалася Служба безпеки України.
Прокуратура Києва почала кримінальне провадження за фактом втечі в аеропорту "Бориспіль" іноземного громадянина під час здійснення його екстрадиції до Ізраїлю.
Утікач перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві в березні.
"15 серпня 2019 року мала відбутися його фактична передача на запит компетентних органів іноземної держави. Проте в аеропорту під час супроводження СБУ іноземець зник. За фактом його втечі наразі зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України", – констатує прокуратура.
Тривають першочергові слідчі дії.
Передісторія:
- У квітні прокуратура підготувала обвинувальний акт проти 27 осіб, підозрюваних у причетності до Telegrass.
- Поліція прикрила віртуальний ринок марихуани, який діяв за програмою обміну повідомленнями Telegram, затримавши 42 підозрюваних членів в Ізраїлі, США, Україні та Німеччині, включаючи засновника Амоса Дов Сілвера.
- Їм інкримінували різні злочини: торгівлю наркотиками, заохочення неповнолітніх до правопорушень, зберігання наркотиків (і не лише марихуани), перешкоджання правосуддю, відмивання коштів, ухилення від сплати податків.
- Згідно з обвинуваченням, менеджери мережі приховували свої доходи за допомогою використання цифрових валют, таких як біткоїн.
- Прокуратура підрахувала, що за останні 2 роки через мережу пройшли сотні мільйонів шекелів між понад 3 тисячами продавців наркотиків та приблизно 200 тисяч покупців.
- Під час багаторічного розслідування мережі поліція допитала 90 осіб, 50 з яких – підозрювані.
- У лютому 2018 року в Інтернет просочився повний список близько 3500 торговців Telegrass, включаючи імена, особисті дані та звинувачувальні відео.
- Сілвер виступав за легалізацію коноплі. У березні він написав ізраїльській поліції з української в'язниці, що його переслідують за злочин, якого він не робив.
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