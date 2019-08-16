Наркобарон сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль

Амос Дов Силвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине буквально перед экстрадицией в Израиль.

Это произошло в четверг вечером, сообщает со ссылкой на полицию Израиля издание "The Times of Israel".

15 августа Верховный суд Украины одобрил просьбу Израиля вернуть его для суда, там ему грозит наказание за преступные операции.

Перед посадкой в ​​самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал.

Полиция Израиля не успела прислать вовремя сопровождение для Силвера – и он сбежал через Duty Free, отмечает издание "Haaretz".

В то же время, пресс-секретарь украинской Пограничной службы Андрей Демченко сообщил УП, что в зону "Duty Free" Силвер не мог попасть, он не проходил пограничный контроль на выезд. В какой момент он мог сбежать, пограничникам не известно.

Украинские силовики разыскивали Силвера по аэропорту с фотографией, сделанной за минуты до его исчезновения. Правоохранители уверяют, что скоро задержат беглеца.

Израильская полиция заявила, что контактировала с украинскими коллегами и следила за попытками задержать Силвера.

Пресс-секретарь Национальной полиции сказал "Украинской правде", что Силвером занималась Служба безопасности Украины.

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту побега в аэропорту "Борисполь" иностранного гражданина при осуществлении его экстрадиции в Израиль.

Беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте.

"15 августа 2019 года должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако в аэропорту во время сопровождения СБУ иностранец исчез. По факту его побега зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины", – констатирует прокуратура.

Ведутся первоочередные следственные действия.

Предыстория: