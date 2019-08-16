Наркобарон сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль

Амос Дов Силвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине буквально перед экстрадицией в Израиль.

Это произошло в четверг вечером, сообщает со ссылкой на полицию Израиля издание "The Times of Israel".

15 августа Верховный суд Украины одобрил просьбу Израиля вернуть его для суда, дома ему грозит наказание за преступные операции.

Перед посадкой в ​​самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал.

Полиция Израиля не успела прислать вовремя сопровождение для Силвера – и он сбежал через Duty Free, отмечает издание "Haaretz".

Украинские силовики разыскивали Силвера по аэропорту с фотографией, сделанной за минуты до его исчезновения. Правоохранители уверяют, что скоро задержат беглеца.

Израильская полиция заявила, что контактировала с украинскими коллегами и следила за попытками задержать Силвера.

Пресс-секретарь Национальной полиции сказал "Украинской правде", что Силвером занималась Служба безопасности Украины.

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