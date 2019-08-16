Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українця у Чехії засудили на 17,5 років за вбивство секс-працівниці

П'ятниця, 16 серпня 2019, 13:57

Суд чеського міста Усті-над-Лабем у п’ятницю засудив 29-річного громадянина України за жорстоке вбивство секс-працівниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

Тіло жінки було знайдене на вулиці міста Тепліце у грудні минулого року.

Напад на секс-працівницю зафіксували камери спостереження.

Українець Андрій Мацола, який перебував у Чехії лише 14 днів, спочатку підійшов до однієї жінки, однак не домовився з нею. З іншою жінкою він начебто дійшов згоди на секс за 300 чеських крон, однак пізніше, за його словами, вона стала вимагати більше грошей.

В результаті він кинувся на неї з кулаками, а потім вдарив каменем по голові. Від отриманих травм жінка померла на місці.

На суді Мацола визнав, що скоїв вбивство, однак заперечив зґвалтування, в чому його звинувачувала прокуратура. Прокурори вимагали для українця максимального покарання.

Суд вирішив, що доказів зґвалтування немає і засудив до 17,5 років позбавлення волі за вбивство і хуліганство. Також йому заборонений в’їзд до Чехії на 10 років.

Теми: Чехіявбивствосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Чехія
Чеський залізничний лоукостер анонсував нові маршрути з України в ЄС
Чехія заплатить, аби залишитись у гіді Michelin
Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: