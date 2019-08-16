Украинца в Чехии осудили на 17,5 лет за убийство секс-работницы

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Пятница, 16 августа 2019, 13:57

Суд чешского города Усти-над-Лабем в пятницу приговорил 29-летнего гражданина Украины за жестокое убийство секс-работницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

Тело женщины было найдено на улице города Теплице в декабре прошлого года.

Нападение на секс-работницу зафиксировали камеры наблюдения.

Украинец Андрей Мацола, который находился в Чехии только 14 дней, сначала подошел к одной женщине, однако не договорился с ней. С другой женщиной он вроде достиг соглашения на секс за 300 чешских крон, однако позже, по его словам, она стала требовать больше денег.

В результате он бросился на нее с кулаками, а потом ударил камнем по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На суде Мацола признал, что совершил убийство, однако отрицал изнасилование, в чем его обвиняли прокуратура. Прокуроры требовали для украинца максимального наказания.

Суд решил, что доказательств изнасилования нет, и приговорил к 17,5 годам лишения свободы за убийство и хулиганство. Также ему запрещен въезд в Чехию на 10 лет.

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Темы: Чехия убийство суд


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