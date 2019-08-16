Зеленський відмовив "РИА Новости" в інтерв'ю

Офіс президента України Володимира Зеленського відповів відмовою на запит "РИА Новости" про можливість інтерв'ю.

Як повідомляє заблокований в Україні ресурс "РИА Новости", відповідь на електронну пошту прийшла більш ніж за два тижні після подачі запиту.

"Офіс президента України вдячний за ваш запит. На жаль, у зв'язку з насиченим графіком президента Володимира Зеленського запланувати інтерв'ю поки неможливо", – йдеться у ній.

Російський ресурс "РИА Новости" звернувся до офісу Зеленського з проханням відповісти на питання в будь-якому форматі ще на початку липня.

Журналісти нібито хотіли поговорити про майбутнє російсько-українських відносин і долю утримуваних осіб, включаючи й керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Ресурс зазначає, що відтоді Зеленський встиг дати невеличке інтерв'ю російському "Коммерсанту".

Нагадаємо, що майже рік тому тодішній президент України Петро Порошенко відмовився давати коментарі журналісту телеканалу "Россия" у Нью-Йорку.