Зеленский отказал "РИА Новости" в интервью

Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил отказом на запрос "РИА Новости" о возможности интервью.

Как сообщает заблокированный в Украине ресурс "РИА Новости", ответ на электронную почту пришел более чем через две недели после подачи запроса.

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", – говорится в нем.

Российский ресурс "РИА Новости" обратилось в офис Зеленского с просьбой ответить на вопросы в любом формате еще в начале июля.

Журналисты якобы хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и судьбе удерживаемых лиц, включая и руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Ресурс отмечает, что с тех пор Зеленский успел дать небольшое интервью российскому "Коммерсанту".

Напомним, что почти год назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко отказался давать комментарии журналисту телеканала "Россия" в Нью-Йорке.