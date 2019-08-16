У Міноборони хотіли "нагріти руки" на неякісних казанах для армії – ДБР

Джерело: ДБР.

Львівські слідчі Державного бюро розслідувань розслідують замах на привласнення понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів, до якого можуть бути причетними службові особи суб’єкта господарювання та Міністерства оборони України.

За попередньою інформацією:

- до однієї з військових частин військового резерву м. Львова підприємці доставили обладнання для системи харчування, що не відповідає технічним умовам;

- за попередньою змовою підприємців та посадових осіб Міноборони, вартість цього обладнання була безпідставно завищена вдвічі;

- планувалось постачати неякісні електричні варильні казани до військових частин Міністерства оборони по всій території України;

- загальна вартість обладнання, передбачена в договорі, становить 30,4 мільйонів гривень.

Деталі: Слідчі теруправління ДБР у Львові спільно з працівниками військової контррозвідки Служби безпеки України проводять обшуки, також вилучають необхідну документацію в Міноборони.

Тим часом на недоброякісне обладнання накладено арешт для проведення судових експертиз.

Кваліфікація провадження:

- замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі (ч. 2.ст. 15 Кримінального кодексу України).;

- викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: у разі доведення вини посадовим особам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Оперативний супровід здійснює Головний відділ військової контррозвідки СБУ у Львові, процесуальне керівництво – військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону.