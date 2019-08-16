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В Минобороны хотели "нагреть руки" на некачественных котлах для армии – ГБР

Пятница, 16 августа 2019, 15:08
В Минобороны хотели нагреть руки на некачественных котлах для армии – ГБР

Источник: ГБР.

Львовские следователи Государственного бюро расследований расследуют покушение на присвоение более 800 тысяч гривен бюджетных средств, к которому могут быть причастны должностные лица субъекта хозяйствования и Министерства обороны Украины.

По предварительной информации:

- к одной из военных частей военного резерва г. Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям;

- по предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны, стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое;

- планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Министерства обороны по всей территории Украины;

- общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 миллионов гривен.

 



Детали: Следователи теруправления ГБР во Львове совместно с работниками военной контрразведки Службы безопасности Украины проводят обыски, также изымают необходимую документацию в Минобороны.

Между тем на некачественное оборудование наложен арест для проведения судебных экспертиз.

 

Квалификация производства:

- покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли (ч. 2.ст. 15 Уголовного кодекса Украины);

- похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи: в случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

 

Оперативное сопровождение осуществляет Главный отдел военной контрразведки СБУ во Львове, процессуальное руководство –военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона.

Темы: ГБРМинобороныармиягосзакупкикриминал
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