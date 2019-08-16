В оточенні Трампа переконують: ідея купити Гренландію не була серйозною

Союзник з оточення президента США підтвердив, що Дональд Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.

Про це повідомило агентство АР, яке поспілкувалось з джерелом на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

"У четвер союзник Трампа повідомив Associated Press, що президент обговорював покупку, але не ставився до цього серйозно", - пише агентство.

Неназваний республіканський помічник у Конгресі теж підтвердив, що Трамп згадував про купівлю Гренландії у розмовах із законодавцями достатню кількість разів, щоб змусити їх замислитися, але вони не сприймали його слова серйозно.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

Білий дім та офіційний Копенгаген наразі не прокоментували інформацію ЗМІ. Трамп збирається з візитом до Данії в наступному місяці.

Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.

Це вже не вперше американський лідер висуває ідею купити найбільший у світі острів, автономну територію Данії. У 1946 році США запропонували заплатити Данії 100 мільйонів доларів за покупку Гренландії після обговорення ідеї обміняти землю на Алясці на стратегічні частини арктичного острова.