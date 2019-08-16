В окружении Трампа уверяют: идея купить Гренландию ни была серьезной

Союзник из окружения президента США подтвердил, что Дональд Трамп озвучивал идею приобрести Гренландию, однако заверил, что глава США не относился к этому серьезно.

Об этом сообщило агентство АР, которое пообщалось с источником на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

"В четверг союзник Трампа сообщил Associated Press, что президент обсуждал покупку, но не относился к этому серьезно", - пишет агентство.

Неназванный республиканский помощник в Конгрессе тоже подтвердил, что Трамп вспоминал о покупке Гренландии в разговорах с законодателями достаточное количество раз, чтобы заставить их задуматься, но они не воспринимали его слова всерьез.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Данию в следующем месяце.

Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что Трамп должен забыть об этой идее.

Это уже не первый американский лидер выдвигает идею купить крупнейший в мире остров, автономную территорию Дании. В 1946 году США предложили заплатить Дании 100 млн долларов за покупку Гренландии после обсуждения идеи обменять землю на Аляске на стратегические части арктического острова.