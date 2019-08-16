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НАБУ відкрило провадження щодо Грицака

П'ятниця, 16 серпня 2019, 15:34

Джерело: відповідь НАБУ на запит "Української правди"

Національне антикорупційне бюро на підставі рішення суду відкрило кримінальне провадження відносно голови СБУ Василя Грицака за фактом можливого притягнення до відповідальності завідомо невинної особи.

Дослівно: "8 серпня на підставі ухвали… Солом’янського районного суду Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за фактом можливого… штучного створення доказів обвинувачення та інших фальсифікацій головою СБУ, першим заступником голови СБУ та іншими службовими особами правоохоронних органів під час здійснення розслідування кримінального провадження".

"В даний час проводяться необхідні слідчі дії. Повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні не здійснювалось".

Деталі: Попередня справу кваліфікували за ч.2 ст.372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. ) ККУ.

У НАБУ відзначили, що відомості про перебіг розслідування у вказаному кримінальному провадженні становлять таємницю досудового розслідування.

Згідно з рішенням суду, заявник звинувачує Грицака, його заступника, працівників прокуратури Волинської області, керівництво слідчого управління ГУ НП у Волинській області та інших посадовців у зловживанні владою, службовому підробленні та отриманні хабара.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУГрицак
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