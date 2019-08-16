НАБУ открыло производство в отношении Грицака

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Пятница, 16 августа 2019, 15:34

Источник: ответ НАБУ на запрос "Украинской правды"

Национальное антикоррупционное бюро на основании решения суда открыло уголовное производство в отношении председателя СБУ Василия Грицака по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

Дословно: "8 августа на основании постановления ... Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного ... искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства ".

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Сообщение о подозрении в указанном уголовном производстве не осуществлялось ".

Детали: Предыдущая дело квалифицировали по ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.) УКУ.

В НАБУ отметили, что сведения о ходе расследования в указанном уголовном производстве составляют тайну досудебного расследования.

Согласно решению суда, заявитель обвиняет Грицака, его заместителя, сотрудников прокуратуры Волынской области, руководство следственного управления ГУ НП в Волынской области и других должностных лиц в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.

Ирина Балачук, УП

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Темы: НАБУ Грицак


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