Гренландія – Трампу: Ми не продаємося

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 16:09

Міністерство закордонних справ Гренландії відповіло на поширену у ЗМІ інформацію про ідею президента США Дональда Трампа купити острів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії, заявило, що острів не продається.

"Гренландія багата цінними ресурсами, такими як корисні копалини, найчистіша вода і лід, рибні запаси, морепродукти, відновлювані джерела енергії, і є новим фронтиром для пригодницького туризму. Ми відкриті для бізнесу, але не для продажу", - йдеться в повідомленні міністерства у Twitter.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

Білий дім та офіційний Копенгаген наразі не прокоментували інформацію ЗМІ. Трамп збирається з візитом до Данії в наступному місяці.

Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.

Союзник з оточення президента США підтвердив, що Дональд Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.

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Теми: Трамп Європа


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