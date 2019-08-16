Гренландия – Трампу: Мы не продаемся

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Пятница, 16 августа 2019, 16:09

Министерство иностранных дел Гренландии ответилj на распространенную в СМИ информацию об идее президента США Дональда Трампа купить остров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, заявило, что остров не продается.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым фронтиром для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Данию в следующем месяце.

Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее.

Союзник из окружения президента США подтвердил, что Дональд Трамп озвучивал идею приобрести Гренландию, однако заверил, что глава США не относился к этому серьезно.

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Темы: Трамп Европа


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