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ДБР пояснило обшуки в радах Ізмаїлу та Одещини

П'ятниця, 16 серпня 2019, 17:02

Джерело: ДБР.

Обшуки у приміщеннях Одеської обласної ради та Ізмаїльської міської ради проходять у рамках провадження щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського регіону.

Працюють слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, процесуальне керівництво здійснює Генпрокуратура, оперативний супровід – Служба безпеки України.

За попередньою інформацією, у 2015-2019 роках Одеська облрада виділяла кошти на капітальні ремонти будинку культури, дороги, дитячого садочка в Ізмаїлі, дитячо-юнацької спортивної школи, "Аеропорту Ізмаїл", а також на реконструкцію незавершеного будівництва загальноосвітньої школи в Ізмаїльському районі.

Але встановлено:

- виділені на розвиток регіону бюджетні кошти були витрачені не за цільовим призначенням, оскільки вказані будівельні роботи фактично не проводились або проводились не в повному обсязі;

- підприємства, які брали участь у проведенні будівельних робіт, штучно визначались переможцями за тендерними процедурами. Отримані бюджетні кошти в результаті перераховувались на рахунки компаній-нерезидентів України, що можуть бути пов’язані з керівництвом Одеської обласної ради;

- розпорядженням та безпосереднім контролем за проведенням зазначених робіт займалися посадові особи Ізмаїльської міської ради.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Цьому передувало повідомлення ЗМІ про те, що співробітники ДБР проводять обшуки в Одеській облраді, зокрема – в кабінеті голови облради Анатолія Урбанського, сім'я якого тісно пов'язана з морськими перевезеннями.

Теми: Одеська областьДБР
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