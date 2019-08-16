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ГБР объяснило обыски в советах Измаила и Одесской области

Пятница, 16 августа 2019, 17:02

Источник: ГБР.

Обыски в помещениях Одесского областного совета и Измаильского городского совета проходят в рамках производства о растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона.

Работают следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований, процессуальное руководство осуществляет Генпрокуратура, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

По предварительной информации, в 2015-2019 годах Одесский облсовет выделял средства на капитальные ремонты дома культуры, дороги, детского сада в Измаиле, детско-юношеской спортивной школы, "Аэропорта Измаил", а также на реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы в Измаильском районе.

Но установлено:

- выделенные на развитие региона бюджетные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводились или проводились не в полном объеме;

- предприятия, которые участвовали в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета;

- распоряжением и непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского городского совета.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Этому предшествовало сообщение СМИ о том, что сотрудники ГБР проводят обыски в Одесском облсовете, в частности – в кабинете главы облсовета Анатолия Урбанского, семья которого тесно связана с морскими перевозками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесская областьГБР
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