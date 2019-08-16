Працівники заводу на Харківщині поскаржились Зеленському на Укроборонпром

Джерело: Укрінформ із посиланням на відповідний лист заводу

Колектив Лозівського ковальсько-механічного заводу, що виробляє броньовані корпуси для БТР, вузли і агрегати трансмісії, надіслав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому скаржиться, що дії Укроборонпрому "ведуть до загрози зупинки виробництва корпусів для БТР-3 та БТР-4".

Пряма мова: "Ми, трудовий колектив Лозівського ковальсько-механічного заводу, ...просимо об'єктивного, справедливого, законного вирішення проблеми збереження єдиного в країні виробництва броньованих корпусів для БТР-3 та БТР-4, що знаходиться на межі існування через, на нашу думку, через злочинні дії посадових осіб Державного концерну "Укроборонпром" та керівництва підприємств Концерну".

Деталі: Як зазначається у листі, такі дії ведуть до згортання виробництва бронетранспортерів та вимушеної трудової міграції висококваліфікованих кадрів.

В тексті звернення викладено факти порушень з боку концерну та звертається увага на неприпустимість масованої інформаційної атаки в ЗМІ, під час якої були спроби дискредитувати репутацію ЛКМЗ на українському та міжнародних ринках.

У листі також зазначається, що питання загрози зупинки виробництва корпусів для БТР-3 та БТР-4, зриву державного оборонного замовлення піднімалось в депутатських запитах на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, секретаря РНБО Олександра Данилюка та на кількох засіданнях військово-промислової Комісії РНБО. Разом з тим, дотепер воно залишається без вирішення.

На заводі нарікають, що політика концерну щодо виконання державного оборонного замовлення привела низку його підприємств, зокрема ДП "Київський бронетанковий завод", ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова" та ТОВ "ЛКМЗ" до вкрай тяжкого становища, пов'язаного зі скороченням виробництва, заборгованістю з виплати заробітної плати, заборгованістю з виплат у державний та місцевий бюджети, критичного зниження чисельності працівників та вкрай напружених відносин між підприємствами.

Керівництво та профспілковий комітет підприємства просить Зеленського як верховного головнокомандувача ЗСУ "дати доручення провести перевірку викладених фактів і в разі підтвердження вжити заходи щодо їх усунення", аби відновити виготовлення БТР для українського війська.

Щоб з'ясувати позицію Укроборонпрому у цьому конфлікті, Укрінформ звернувся до державного концерну із інформаційним запитом. Наразі очікується відповідь.