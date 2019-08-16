Работники завода на Харьковщине пожаловались Зеленскому на Укроборонпром

Источник: Укринформ со ссылкой на соответствующее письмо завода

Коллектив Лозовского кузнечно-механического завода, производящего бронированные корпуса для БТР, узлы и агрегаты трансмиссии, направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором жалуется, что действия Укроборонпрома "ведут к угрозе остановки производства корпусов для БТР-3 и БТР-4".

Прямая речь: "Мы, трудовой коллектив Лозовского кузнечно-механического завода, ... просим объективного, справедливого, законного решения проблемы сохранения единственного в стране производства бронированных корпусов для БТР-3 и БТР-4, которое находится на грани существования через, по нашему мнению, из-за преступных действий должностных лиц Государственного концерна "Укроборонпром" и руководства предприятий концерна".

Детали: Как отмечается в письме, такие действия ведут к свертыванию производства бронетранспортеров и вынужденной трудовой миграции высококвалифицированных кадров.

В тексте обращения изложены факты нарушений со стороны концерна и обращается внимание на недопустимость массированной информационной атаки в СМИ, во время которой были попытки дискредитировать репутацию ЛКМЗ на украинском и международных рынках.

В письме также отмечается, что вопрос угрозы остановки производства корпусов для БТР-3 и БТР-4, срыва государственного оборонного заказа поднимался в депутатских запросах на премьер-министра Владимира Гройсмана, секретаря СНБО Александра Данилюка и на нескольких заседаниях военно-промышленной комиссии СНБО. Вместе с тем, до сих пор он остается без решения.

На заводе сетуют, что политика концерна по выполнению государственного оборонного заказа привела ряд его предприятий, в частности ГП "Киевский бронетанковый завод", ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" и ООО "ЛКМЗ" в крайне тяжелое положение, связанное с сокращением производства, задолженностью по выплате заработной платы, задолженностью по выплатам в государственный и местный бюджеты, критическим снижением численности работников и крайне напряженными отношениями между предприятиями.

Руководство и профсоюзный комитет предприятия просят Зеленского как верховного главнокомандующего ВСУ "дать поручение провести проверку изложенных фактов и в случае подтверждения принять меры по их устранению", чтобы восстановить изготовление БТР для украинской армии.

Чтобы выяснить позицию Укроборонпрома в этом конфликте Укринформ обратился в государственный концерн с информационным запросом. Сейчас ожидается ответ.