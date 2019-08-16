Біля берегів Африки захопили cудно з українськими моряками – ЗМІ

Джерело: France 24, AFP у Twitter, МЗС РФ

Вісім українських і дев'ять китайських моряків захоплені в полон біля берегів африканської країни Камерун.

Деталі: Два торгові судна у водах Камеруна були атаковані протягом кількох годин.

За даними джерела у військово-морському флоті, викрадачі, ймовірно, нігерійські пірати. Сили безпеки Камеруну розпочали їх пошук.

Водночас, за даними МЗС РФ, напад скоєно на вантажне судно "Мармалайта" під прапором Антигуа і Барбуди. Троє з 8 членів екіпажу, які опинилися в полоні, - громадяни Росії.

Консульська служба МЗС України повідомила "Українській правді", що разом із зацікавленими суб'єктами вживає заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка.

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