Біля берегів Африки захопили cудно з українськими моряками – ЗМІ

Джерело: France 24, AFP у Twitter, МЗС РФ

Біля берегів африканської країни Камерун 17 моряків потрапили в полон. Серед полонених як мінімум один українець.

Деталі: Консульська служба МЗС України повідомила "Українській правді", що разом із зацікавленими суб'єктами вживає заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка.

Два торгові судна були атаковані протягом кількох годин.

За даними джерела у військово-морському флоті, викрадачі, ймовірно, нігерійські пірати. Сили безпеки Камеруну розпочали їх пошук.

За версією Міжнародного морського бюро в Малайзії, одне із суден - багатоцільовий німецький корабель під прапором Антигуа і Барбуди. Друге - грецький суховантаж під прапором Ліберії.

Водночас, за даними МЗС РФ, напад скоєно на вантажне судно "Мармалайта" під прапором Антигуа і Барбуди. Троє з 8 членів екіпажу, які опинилися в полоні, - громадяни Росії.

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