Біля берегів Африки захопили cудно з українськими моряками – ЗМІ
Джерело: France 24, AFP у Twitter, МЗС РФ
Вісім українських і дев'ять китайських моряків захоплені в полон біля берегів африканської країни Камерун.
Деталі: Два торгові судна у водах Камеруна були атаковані протягом кількох годин.
За даними джерела у військово-морському флоті, викрадачі, ймовірно, нігерійські пірати. Сили безпеки Камеруну розпочали їх пошук.
Водночас, за даними МЗС РФ, напад скоєно на вантажне судно "Мармалайта" під прапором Антигуа і Барбуди. Троє з 8 членів екіпажу, які опинилися в полоні, - громадяни Росії.
Консульська служба МЗС України повідомила "Українській правді", що разом із зацікавленими суб'єктами вживає заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка.
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