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У берегов Африки захватили судно с украинскими моряками – СМИ

Пятница, 16 августа 2019, 18:00

Источники: France 24, AFP, МИД РФ

У берегов африканской страны Камерун 17 моряков попали в плен. Среди пленных, как минимум, один украинец.

Детали: Консульская служба МИД Украины сообщила "Украинской правде", что вместе с заинтересованными субъектами предпринимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка.

Два торговых судна в водах Камеруна были атакованы в течение нескольких часов.

По данным источника в военно-морском флоте, похитители, вероятно, нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали поиск.

По версии Международного морского бюро в Малайзии, одно из суден – многоцелевой немецкий корабль под флагом Антигуа и Барбуды. Другое – греческий сухогруз под флагом Либерии.

В то же время, по данным МИД РФ, нападение совершено на грузовое судно "Мармалайта", следовавшего под флагом Антигуа и Барбуды. Трое из 8 членов экипажа, оказавшихся в плену, - граждане России.

Напомним:

  • В ноябре 2018 года в водах Западной Африки пираты захватили два судна. 
  • 12 украинских моряков попали в плен. К 4 января 2019 года моряки были освобождены.

Темы: пленныеморякимирчрезвычайное происшествие
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