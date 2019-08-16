У берегов Африки захватили судно с украинскими моряками – СМИ
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Пятница, 16 августа 2019, 18:00
Восемь украинских и девять китайских моряков захвачены в плен у берегов африканского Камеруна.
Детали: Это случилось, когда два торговых судна попали под обстрел в водах Камеруна.
По данным источника в военно-морском флоте, похитители, вероятно, нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали их поиск.
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