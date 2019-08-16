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Кличко написав Зеленському про гроші для міст: Робите нас безправними

П'ятниця, 16 серпня 2019, 18:30

Джерело: сайт Віталія Кличка.

Міський голова Києва Віталій Кличко як керівник Асоціації міст України закликав президента й прем’єр-міністра не позбавляти міста коштів, передбачених у держбюджеті України на 2019 рік на програми соціально-економічного розвитку громад.

Пряма мова: "Асоціація міст України висловлює занепокоєння та переконливо просить вас втрутитися у ситуацію щодо блокування Офісом президента спрямування з державного бюджету місцевим бюджетам коштів, визначених у розпорядженнях Кабінету міністрів.

Ці кошти – 10 млрд грн – передбачені у держбюджеті на 2019 рік, і громади очікують на їх отримання. Зволікання зі спрямуванням фінансування на місця вкрай негативно позначиться на реалізації проектів у громадах.

І через такі затримки територіальні громади можуть не встигнути освоїти кошти до кінця поточного бюджетного року".

Кличко наголосив, що кошти необхідні територіальним громадам на такі проекти, як будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрою вулиць, облаштування медичних амбулаторій, обладнання інклюзивних центрів та класів. 

"Це – невеликі за об’ємом фінансування, але дуже соціально важливі проекти, втілення яких впливає на якість життя мешканців міст, селищ та сіл, об’єднаних територіальних громад. Асоціація міст України просить вас захистити їх інтереси!", – наголосив Кличко.

Такий же лист керівник Асоціації міст України спрямував прем'єр-міністру.

У коментарі журналістам Кличко висловив переконання, що Офіс президента не може позбавляти міста коштів, передбачених держбюджетом, – особливо перед початком нового навчального року, адже на місцях розраховували на фінансування, аби закінчити ремонти в школах та дитячих садочках.

"Про яку децентралізацію і самоврядування можна говорити? Якщо міста роблять безправними – спочатку забираючи кошти в державний бюджет, обіцяючи профінансувати програми соціально-економічного розвитку, а потім роблять все, аби ці гроші не спрямовувати на місця? Причому вирішують це в Офісі президента!", – обурився він.

Передісторія: 

  • Кабмін затримує виплату містам 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.
  • Офіс президента заявив, що заблокував фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток для недопущення неефективного використання бюджетних коштів в рамках проектів, що несуть корупційні ризики.

Теми: Віталій Кличкомісцева владабюджетгроші
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