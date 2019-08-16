Кличко написал Зеленскому о деньгах для городов: Делаете нас бесправными

Источник: сайт Виталия Кличко.

Городской глава Киева Виталий Кличко как руководитель Ассоциации городов Украины призвал президента и премьер-министра не лишать города средств, предусмотренных в госбюджете Украины на 2019 год на программы социально-экономического развития общин.

Прямая речь: "Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию с блокированием Офисом президента направления из государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета министров.

Эти средства – 10 млрд грн – предусмотрены в госбюджете на 2019 год, и общины ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах.

И из-за таких задержек территориальные общины могут не успеть освоить средства до конца текущего бюджетного года".

Кличко подчеркнул, что средства необходимы территориальным общинам на такие проекты, как строительство и ремонт школ и детсадов, ремонт и благоустройство улиц, обустройство медицинских амбулаторий, оборудование инклюзивных центров и классов.

"Это – небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы!", – подчеркнул Кличко.

Такое же письмо руководитель Ассоциации городов Украины направил премьер-министру.

В комментарии журналистам Кличко выразил убеждение, что Офис президента не может лишать города средств, предусмотренных госбюджетом, – особенно перед началом нового учебного года, ведь на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах.

"О какой децентрализации и самоуправления можно говорить? Если города делают бесправными – сначала забирая средства в государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают в Офисе президента!", – возмутился он.

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