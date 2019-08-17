Заступник голови Нацполіції пішов у відставку

Заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв пішов у відставку.

Про це він повідомив у своєму facebook.

"Отже, 20 років в міліції + 4 роки в Національній поліції України - це величезний період життя, який сьогодні добіг до кінця. Спасибі всім, з ким мав честь служити", - написав Бушуєв.

Він додав, що вірить у філософію, яку заклала Хатія Деканоїдзе у побудову нової поліції.

"Вірю, що філософія, закладена у 2015 році Хатією Деканоїдзе в процесі побудови нової поліції, - все ж знайде відображення у підходах нацполу. Поліція - це сервісна служба для суспільства, і ніяк інакше", - зазначив він.