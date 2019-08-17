Заместитель главы Нацполиции ушел в отставку

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Суббота, 17 августа 2019, 02:24

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку.

Об этом он сообщил в своем facebook.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - написал Бушуев.

Он добавил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

"Верю, что философия, заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процессе построения новой полиции, - все-таки найдет отражение в подходах нацпола. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - отметил он.

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Темы: полиция


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