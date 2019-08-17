В Одесі горів готель, загинуло 8 осіб

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Субота, 17 серпня 2019, 06:54

В ніч на 17 серпня в Одесі сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", загинуло 8 осіб, ще 10 постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"17 серпня о 01:34 до ДСНС надійшло повідомлення, що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а в готелі "Токіо Стар" виникла пожежа.  О 04:32 пожежу ліквідовано на площі 1000 м кв. На пожежі  загинуло 8 та постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДСНС)", - йдеться у повідомленні.

На місці працює оперативна група  ГУ ДСНС в Одеській області.  До гасіння залучалося 65 співробітників служби та 13 од. техніки.

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Теми: пожежа Одеса надзвичайна подія


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