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В Одесі горів готель, загинуло 8 осіб

Субота, 17 серпня 2019, 06:54
В Одесі горів готель, загинуло 8 осіб

В ніч на 17 серпня в Одесі сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", загинуло 8 осіб, ще 10 постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"17 серпня о 01:34 до ДСНС надійшло повідомлення, що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а в готелі "Токіо Стар" виникла пожежа.  О 04:32 пожежу ліквідовано на площі 1000 м кв. На пожежі  загинуло 8 та постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДСНС)", - йдеться у повідомленні.

На місці працює оперативна група  ГУ ДСНС в Одеській області.  До гасіння залучалося 65 співробітників служби та 13 од. техніки.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаОдесанадзвичайна подія
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