В Одессе горел отель, погибло 8 человек

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Суббота, 17 августа 2019, 06:54

В ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар", погибли 8 человек, еще 10 пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 августа в 1:34 в ГСЧС поступило сообщение, что в г.. Одесса по ул. Водопроводная, 1а в гостинице "Токио Стар" возник пожар. В 4:32 пожар ликвидирован на площади 1000 кв. На пожаре погибло 8 и пострадало 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями ДСНС)", - говорится в сообщении.

На месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Одесской области. К тушению привлекалось 65 сотрудников службы и 13 ед. техники.

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Темы: пожар Одесса чрезвычайное происшествие


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