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В Інституті раку викрили "схему" наживи на онкохворих – поліція

Субота, 17 серпня 2019, 08:38
В Інституті раку викрили схему наживи на онкохворих – поліція

Джерело: прес-служба поліції Києва

Столичні правоохоронці спіймали лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, у медустанові пройшли обшуки.

Дослівно: "У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. 16 серпня… оперативники… провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку". 

 

Деталі: За призначення та видачу безкоштовних ліків, закуплених за державні кошти, медики вимагали у хворих від 3 до 70 тисяч гривень.

Також лікарі брали "відкати" у компаній за перемогу у тендерах із закупівлі медикаментів для потреб інституту Раку. Суми сягали 15-20% від загальної вартості укладених угод.

Під час обшуків в Інституті раку та за місцем мешкання фігурантів вилучили документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності.

Крім того, у службовому кабінеті одного з фігурантів знайшли 20 тисяч гривень. 

 

Про загальну кількість підозрюваних у поліції не повідомляють.

Наразі вирішується питання щодо оголошення медикам про підозру у хабарництві.

Українська правда

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Теми: поліціямедицинахабар
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