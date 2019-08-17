В Институте рака разоблачили "схему" наживы на онкобольных – полиция

Источник: пресс-служба полиции Киева

Столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.

Дословно: "В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной "схеме" назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан. 16 августа... оперативники... провели санкционированные обыски у служебных лиц Национального института рака".

Детали: За назначение и выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства, медики требовали у больных от 3 до 70 тысяч гривен.

Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд института Рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Во время обысков в Институте рака и по месту жительства фигурантов изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности.

Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов нашли 20 тысяч гривен.

Об общем количестве подозреваемых в полиции не сообщают.

Сейчас решается вопрос об объявлении медикам о подозрении во взяточничестве.