В Институте рака разоблачили "схему" наживы на онкобольных – полиция

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Суббота, 17 августа 2019, 08:38

Источник: пресс-служба полиции Киева

Столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.

Дословно: "В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной "схеме" назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан. 16 августа... оперативники... провели санкционированные обыски у служебных лиц Национального института рака". 

 

Детали: За назначение и выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства, медики требовали у больных от 3 до 70 тысяч гривен.

Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд института Рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Во время обысков в Институте рака и по месту жительства фигурантов изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности.

Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов нашли 20 тысяч гривен. 

 

Об общем количестве подозреваемых в полиции не сообщают.

Сейчас решается вопрос об объявлении медикам о подозрении во взяточничестве.

Украинская правда

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Темы: полиция медицина взятка


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