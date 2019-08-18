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У Болгарії в бананах знайшли 75 кілограм кокаїну

Неділя, 18 серпня 2019, 01:41
У Болгарії в бананах знайшли 75 кілограм кокаїну

Правоохоронні органи Болгарії виявили на складі плодоовочевої продукції в курортному місті Бургас 75 кг кокаїну.

Про це повідомляє прокурор обласної прокуратури Бургаса Георгій Чінев, передає Укрінформ.

"75 кілограмів кокаїну знайдено серед коробок з бананами, які недавно були завезені на склад. За цінами чорного ринку його вартість становить близько 2,6 мільйона євро", - повідомив прокурор.

Він додав, що наркотик був уже розфасований і готовий до продажу.

За болгарським законодавством, торгівля наркотиками карається ув'язненням до 15 років і штрафом до 50 тисяч євро.


"Українська правда" у Threads

Теми: Болгарія
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