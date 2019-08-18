В Болгарии в бананах нашли 75 килограмм кокаина

Правоохранительные органы Болгарии обнаружили на складе плодоовощной продукции в курортном городе Бургас 75 кг кокаина.

Об этом сообщает прокурор областной прокуратуры Бургаса Георгий Чинев, передает Укринформ.

"75 килограммов кокаина обнаружено среди коробок с бананами, которые недавно были завезены на склад. По ценам черного рынка его стоимость составляет около 2,6 миллиона евро", - сообщил прокурор.

Он добавил, что наркотик был уже расфасован и готов к продаже.

По болгарским законодательством, торговля наркотиками карается заключением до 15 лет и штрафом до 50 тысяч евро.