В Болгарии в бананах нашли 75 килограмм кокаина

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Воскресенье, 18 августа 2019, 01:41

Правоохранительные органы Болгарии обнаружили на складе плодоовощной продукции в курортном городе Бургас 75 кг кокаина.

Об этом сообщает прокурор областной прокуратуры Бургаса Георгий Чинев, передает Укринформ.

"75 килограммов кокаина обнаружено среди коробок с бананами, которые недавно были завезены на склад. По ценам черного рынка его стоимость составляет около 2,6 миллиона евро", - сообщил прокурор.

Он добавил, что наркотик был уже расфасован и готов к продаже.

По болгарским законодательством, торговля наркотиками карается заключением до 15 лет и штрафом до 50 тысяч евро.

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Темы: Болгария


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