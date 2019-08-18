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У столиці Бангладеш без даху над головою залишились 50 000 людей

Неділя, 18 серпня 2019, 02:22

У столиці Бангладеш, місті Дакка, масштабна пожежа знищила 15 тисяч домівок, без даху над головою залишились близько 50 тисяч людей. 

Про це повідомляє BBC.

Пожежа сталася в ніч з 16 на 17 серпня в районі Мірпур, її розповсюдженню посприяв той факт, що більшість будинків мали пластиковий дах. Рятувальникам знадобилось понад 6 годин, аби загасити вогонь.

На даний момент відомо про двох постраждалих, про загиблих поки не повідомляється. Про причини пожежі поки невідомо.

Влада країни заявила, що допомагає тисячам людей, які залишилися без домівок.

Теми: пожежа
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