В столице Бангладеш без крова остались 50 000 человек

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Воскресенье, 18 августа 2019, 02:22

В столице Бангладеш, городе Дакка, крупный пожар уничтожил 15 000 домов, без крова остались около 50 000 человек.

Об этом сообщает BBC.

Пожар произошел в ночь с 16 на 17 августа в районе Мирпур, распространению огня способствовал тот факт, что большинство домов имели пластиковую крышу. Спасателям понадобилось более 6 часов, чтобы потушить огонь.

На данный момент известно о двух пострадавших, о погибших пока не сообщается. О причинах пожара пока неизвестно.

Власти страны заявили, что помогут тысячам людей, которые остались без крова.

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Темы: пожар


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