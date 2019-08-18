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В столице Бангладеш без крова остались 50 000 человек

Воскресенье, 18 августа 2019, 02:22

В столице Бангладеш, городе Дакка, крупный пожар уничтожил 15 000 домов, без крова остались около 50 000 человек.

Об этом сообщает BBC.

Пожар произошел в ночь с 16 на 17 августа в районе Мирпур, распространению огня способствовал тот факт, что большинство домов имели пластиковую крышу. Спасателям понадобилось более 6 часов, чтобы потушить огонь.

На данный момент известно о двух пострадавших, о погибших пока не сообщается. О причинах пожара пока неизвестно.

Власти страны заявили, что помогут тысячам людей, которые остались без крова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожар
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