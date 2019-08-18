В Афганістані на весіллі прогримів вибух: 63 загиблих

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Неділя, 18 серпня 2019, 09:17
Фото: SomaliTU

У столиці Афганістану, Кабулі під час весілля смертник підірвав бомбу, загинули щонайменше 63 людини.

Про це повідомляє BBC.

Вибух стався 17 серпня близько 22:40 за місцевим часом в районі, населеному в основному мусульманами-шиїтами.

Свідки вибуху розповідають, що терорист-смертник підірвав вибухівку під час весільної церемонії.

"Все вибігли на вулицю, люди кричали і плакали. Протягом приблизно 20 хвилин зал був повний диму. Майже всі в секції для чоловіків або мертві, або поранені. Тепер, через дві години після вибуху, вони все ще виносять тіла із залу", - говорить про теракт один з гостей.

Прес-секретар міністерства внутрішніх справ Афганістану підтвердив, що в результаті вибуху є жертви серед мирного населення, але уточнив, що подробиці ще невідомі.

Вранці 17 серпня BBC повідомило, що у результаті вибуху загинули щонайменше 63 людини і понад 180 отримали поранення.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух.

 




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Теми: Афганістан теракт


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