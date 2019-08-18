В Афганистане на свадьбе прогремел взрыв
В столице Афганистана, Кабуле во время свадьбы смертник взорвал бомбу.
Об этом сообщает BBC.
Взрыв произошел 17 августа около 22:40 по местному времени в районе, населенном в основном мусульманами-шиитами.
Свидетели взрыва рассказывают, что террорист-смертник взорвал взрывчатку во время свадебной церемонии.
"Все выбежали на улицу, крича и плача. В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все в секции для мужчин либо мертвы, либо ранены. Теперь, через два часа после взрыва, они все еще выносят тела из зала", - говорит о теракте один из гостей.
Пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана подтвердил, что в результате взрыва есть жертвы среди мирного населения, но уточнил, что подробности еще уточняют.
Ни одна террористическая группировка поке не взяла на себя ответственность теракт
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