В Афганистане на свадьбе прогремел взрыв

В столице Афганистана, Кабуле во время свадьбы смертник взорвал бомбу, погибли по меньшей мере 63 человека.

Об этом сообщает BBC.

Взрыв произошел 17 августа около 22:40 по местному времени в районе, населенном в основном мусульманами-шиитами.

Свидетели взрыва рассказывают, что террорист-смертник взорвал взрывчатку во время свадебной церемонии.

"Все выбежали на улицу, крича и плача. В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все в секции для мужчин либо мертвы, либо ранены. Теперь, через два часа после взрыва, они все еще выносят тела из зала", - говорит о теракте один из гостей.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана подтвердил, что в результате взрыва есть жертвы среди мирного населения, но уточнил, что подробности еще уточняют.

Утром 17 августа BBC сообщила, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.