В Афганистане на свадьбе прогремел взрыв

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Воскресенье, 18 августа 2019, 03:52

В столице Афганистана, Кабуле во время свадьбы смертник взорвал бомбу.

Об этом сообщает BBC.

Взрыв произошел 17 августа  около 22:40 по местному времени в районе, населенном в основном мусульманами-шиитами.

Свидетели взрыва рассказывают, что террорист-смертник взорвал взрывчатку во время свадебной церемонии. 

"Все выбежали на улицу, крича и плача. В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все в секции для мужчин либо мертвы, либо ранены. Теперь, через два часа после взрыва, они все еще выносят тела из зала", - говорит о теракте один из гостей.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана подтвердил, что в результате взрыва есть жертвы среди мирного населения, но уточнил, что подробности еще уточняют.

Ни одна террористическая группировка поке не взяла на себя ответственность теракт

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Темы: Афганистан теракт


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