Палестинці випустили по Ізраїлю 3 ракети

По території Ізраїлю з сектора Гази було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони.

Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю.

"З сектора Гази випустили три ракети по ізраїльській території, дві з яких перехопила система ППО "Залізний купол", - йдеться в повідомленні.

Куди влучила третя випущена палестинцями ракета, не повідомляється.

Військові також зазначили, що ракети по Ізраїлю з сектора Гази запускають другий день поспіль.









