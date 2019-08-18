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Палестинці випустили по Ізраїлю 3 ракети

Неділя, 18 серпня 2019, 04:28

По території Ізраїлю з сектора Гази було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони.

Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю.

"З сектора Гази випустили три ракети по ізраїльській території, дві з яких перехопила система ППО "Залізний купол", - йдеться в повідомленні.

Куди влучила третя випущена палестинцями ракета, не повідомляється.

Військові також зазначили, що ракети по Ізраїлю з сектора Гази запускають другий день поспіль.





Теми: Ізраїль
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