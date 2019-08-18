Палестинцы выпустили по Израилю 3 ракеты

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Воскресенье, 18 августа 2019, 04:28

По территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из которых удалось перехватить системе противовоздушной обороны.

Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

"Из сектора Газы выпустили три ракеты по израильской территории, две из которых перехватила система ПВО" Железный купол ", - говорится в сообщении.

Куда попала третья выпущенная палестинцами ракета, не сообщается.

Военные также отметили, что ракеты по Израилю из сектора Газы запускают второй день подряд.

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Темы: Израиль


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