Палестинцы выпустили по Израилю 3 ракеты

По территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из которых удалось перехватить системе противовоздушной обороны.

Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

"Из сектора Газы выпустили три ракеты по израильской территории, две из которых перехватила система ПВО" Железный купол ", - говорится в сообщении.

Куда попала третья выпущенная палестинцами ракета, не сообщается.

Военные также отметили, что ракеты по Израилю из сектора Газы запускают второй день подряд.