На Північному полюсі зафіксували температурний рекорд

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Неділя, 18 серпня 2019, 06:39

Шведська метеорологічна станція зафіксувала максимальну в історії температуру в Арктиці - 34,8 градуса тепла за Цельсієм.

Про це повідомили в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США, повідомляє (NOAA) Gizmodo

Рекордний показник зафіксував шведський форпост Маркусвінс, розташований на південній околиці Полярного кола 26 липня. Як відзначають в NOAA, на Алясці липень також встановив температурний рекорд, який спричинив лісові пожежі і масову загибель лосося.

Нагадаємо:

  • Червень 2019 року був найспекотнішим за всю історію спостережень
  • За останніми даними, середня температура в світі піднялася до 16,4C, а площа морського льоду в Антарктиці досягла рекордно низького рівня.
  • Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) заявило, що середня глобальна температура була на 2,2С вище, ніж в середньому в 20-му столітті.

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Теми: США Швеція


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