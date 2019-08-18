На Північному полюсі зафіксували температурний рекорд
Неділя, 18 серпня 2019, 06:39
Шведська метеорологічна станція зафіксувала максимальну в історії температуру в Арктиці - 34,8 градуса тепла за Цельсієм.
Про це повідомили в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США, повідомляє (NOAA) Gizmodo.
Рекордний показник зафіксував шведський форпост Маркусвінс, розташований на південній околиці Полярного кола 26 липня. Як відзначають в NOAA, на Алясці липень також встановив температурний рекорд, який спричинив лісові пожежі і масову загибель лосося.
Нагадаємо:
- Червень 2019 року був найспекотнішим за всю історію спостережень
- За останніми даними, середня температура в світі піднялася до 16,4C, а площа морського льоду в Антарктиці досягла рекордно низького рівня.
- Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) заявило, що середня глобальна температура була на 2,2С вище, ніж в середньому в 20-му столітті.