У Южного полюса зафиксировали температурный рекорд

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Воскресенье, 18 августа 2019, 06:39

Шведская метеорологическая станция зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике - 34,8 градуса тепла по Цельсию. 

Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает Gizmodo

Рекордный показатель зафиксировал шведский форпост Маркусвинс, расположенный на южной окраине Полярного круга 26 июля. Как отмечают в NOAA, на Аляске июль также установил температурный рекорд, повлекший лесные пожары и массовую гибель лосося. Также в водах Аляски из-за потепления лед исчез на 6-8 недель раньше, чем обычно.

Напомним:

  • Июнь 2019 года был самым жарким за всю историю наблюдений
  • По последним данным, средняя температура в мире поднялась до 16,4C, а площадь морского льда в Антарктике достигла рекордно низкого уровня.
  • Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило, что средняя глобальная температура была на 2,2С выше, чем в среднем в 20-м веке.

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Темы: США Швеция


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