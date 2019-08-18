На Северном полюсе зафиксировали температурный рекорд
Воскресенье, 18 августа 2019, 06:39
Шведская метеорологическая станция зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике - 34,8 градуса тепла по Цельсию.
Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает Gizmodo.
Рекордный показатель зафиксировал шведский форпост Маркусвинс, расположенный на южной окраине Полярного круга 26 июля. Как отмечают в NOAA, на Аляске июль также установил температурный рекорд, повлекший лесные пожары и массовую гибель лосося. Также в водах Аляски из-за потепления лед исчез на 6-8 недель раньше, чем обычно.
Напомним:
- Июнь 2019 года был самым жарким за всю историю наблюдений
- По последним данным, средняя температура в мире поднялась до 16,4C, а площадь морского льда в Антарктике достигла рекордно низкого уровня.
- Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило, что средняя глобальная температура была на 2,2С выше, чем в среднем в 20-м веке.