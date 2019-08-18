Поліція взялась за заступника мера Житомира: завдала збитків бюджету

Джерело: сайт Нацполіції

Заступниці Житомирського міського голови оголосили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до 700 тисяч гривень збитків.

Дослівно: "Посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень".

Деталі: Заступник мера уклала з переможцем торгів заздалегідь збитковий тендер – надала перевагу компанії, яка запропонувала значно вищу ціну, ніж інші учасники конкурсу.

Наразі чиновниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Згідно з сайтом Житомирської міськради, у мера Житомира є 4 заступники, із них – дві жінки.