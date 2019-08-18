Поліція взялась за заступника мера Житомира: завдала збитків бюджету

7476 переглядів
Неділя, 18 серпня 2019, 09:01

Джерело: сайт Нацполіції

Заступниці Житомирського міського голови оголосили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до 700 тисяч гривень збитків.

Дослівно: "Посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень".

Деталі: Заступник мера уклала з переможцем торгів заздалегідь збитковий тендер – надала перевагу компанії, яка запропонувала значно вищу ціну, ніж інші учасники конкурсу.

Наразі чиновниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Згідно з сайтом Житомирської міськради, у мера Житомира є 4 заступники, із них – дві жінки.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Житомир місцева влада поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Житомирщині після візиту Зеленського оголосили підозри банді бурштинокопачів 15 серпня 2019, 12:40
Житомирського чиновника шантажували "компроматом" перед візитом Зеленського 13 серпня 2019, 13:52
Зеленський "розгромив" силовиків через бурштин, бо "не допомагають країні" 12 серпня 2019, 13:16
Усі новини
Головні новини
Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко
РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом
Усі новини
Освіта

Правило зламалося: чому 10 000 годин практики не гарантують успіху

історія

Як заснували Спілку незалежної української молоді

Освіта

Як вчити англійську так, щоб вивчити