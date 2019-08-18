Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція взялась за заступника мера Житомира: завдала збитків бюджету

Неділя, 18 серпня 2019, 09:01

Джерело: сайт Нацполіції

Заступниці Житомирського міського голови оголосили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до 700 тисяч гривень збитків.

Дослівно: "Посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень".

Деталі: Заступник мера уклала з переможцем торгів заздалегідь збитковий тендер – надала перевагу компанії, яка запропонувала значно вищу ціну, ніж інші учасники конкурсу.

Наразі чиновниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Згідно з сайтом Житомирської міськради, у мера Житомира є 4 заступники, із них – дві жінки.

Українська правда
Теми: Житомирмісцева владаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Житомир
Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я
Росіяни вночі влучили в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині
У Житомирі пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Останні новини
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
Усі новини...
Реклама: