Полиция взялась за заместителя мэра Житомира: нанесла ущерб бюджету

1455 просмотров
Воскресенье, 18 августа 2019, 09:01

Источник: сайт Нацполиции

Заместителю Житомирского городского председателя объявили о подозрении в служебной халатности, которая привела к убыткам на 700 тысяч гривен.

Дословно: "Чиновник во время проведения конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тысяч гривен".

Детали: Заместитель мэра заключила с победителем торгов заранее убыточный тендер – предпочла компанию, которая предложила значительно более высокую цену, чем другие участники конкурса.

Сейчас чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Согласно сайту Житомирского горсовета, у мэра Житомира есть 4 заместителя, из них – две женщины.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Житомир местная власть полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Житомирщине после визита Зеленского объявили подозрения банде бурштинокопателей 15 августа 2019, 12:40
Житомирского чиновника шантажировали "компроматом" перед визитом Зеленского 13 августа 2019, 13:52
Зеленский "разгромил" силовиков из-за янтаря, потому что "не помогают стране" 12 августа 2019, 13:16
Все новости
Главные новости
ООС: боевики 8 раз открывали огонь
Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибки в определении суда - адвокат
"Дело Грымчака": Суд взял под стражу второго фигуранта
НАБУ: Луценко мешает наказать таможенников, подозреваемых в коррупции
Все новости
еда

Капуста краснокочанная: 7 причин, почему стоит ею наслаждаться

здоровье

4 советы, как перейти на здоровый образ жизни

подкаст

В чем разница между НАБУ, НАПК и САП?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів