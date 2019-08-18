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Полиция взялась за заместителя мэра Житомира: нанесла ущерб бюджету

Воскресенье, 18 августа 2019, 09:01

Источник: сайт Нацполиции

Заместителю Житомирского городского председателя объявили о подозрении в служебной халатности, которая привела к убыткам на 700 тысяч гривен.

Дословно: "Чиновник во время проведения конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тысяч гривен".

Детали: Заместитель мэра заключила с победителем торгов заранее убыточный тендер – предпочла компанию, которая предложила значительно более высокую цену, чем другие участники конкурса.

Сейчас чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Согласно сайту Житомирского горсовета, у мэра Житомира есть 4 заместителя, из них – две женщины.

Украинская правда
Темы: Житомирместная властьполиция
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