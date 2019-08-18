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На Буковині прикордонники стріляли в авто порушника, пасажир поранений

Неділя, 18 серпня 2019, 11:13
На Буковині прикордонники стріляли в авто порушника, пасажир поранений

Джерело: Держприкордонслужба

Прикордонники застосували зброю, щоб зупинили позашляховик, який проривався в бік кордону у Чернівецькій області, пасажир авто отримав вогнепальне поранення.

Дослівно: "Прикордонники із застосуванням зброї зупинили позашляховик, що проривався в бік кордону. Одна людина отримала вогнепальне поранення".

Деталі: Інцидент стався близько 3 ночі 18 серпня у Путильському районі.  Автомобіль на швидкості рухався в сторону кордону з напрямку населеного пункту Шепіт.

На законну вимогу прикордонників авто не зупинилось. За даними ДПС, водій засліпив військовослужбовців фарами і їхав просто на них.

Відзначається, що наряд був змушений застосувати зброю, бо виникла загроза їх життю і здоров’ю. Постріли у повітря не зупинили порушника, тоді прикордонники почали стріляти по колесах.

За кілька метрів авто зупинилося, а водій сказав, що в салоні є поранений, який втрачає свідомість.

Чоловіка негайно доставили до районної лікарні.

Про інцидент прикордонники повідомили Нацполіцію, військову прокуратуру та інші правоохоронні органи.

Тривають слідчі дії.

Також голова ДПС призначив службове розслідування, щоб з’ясувати, чи правомірно прикордонники застосували зброю.

У той же час Держприкордонслужба наголосила, що випадку загрози життю чи здоров’ю військовослужбовці будуть вимушені реагувати жорстко, у тому числі застосовуючи зброю.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаЧернівецька область
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