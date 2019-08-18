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На Буковине пограничники стреляли в авто нарушителя, пассажир ранен

Воскресенье, 18 августа 2019, 11:13
На Буковине пограничники стреляли в авто нарушителя, пассажир ранен

Источник: Госпогранслужба

Пограничники применили оружие, чтобы остановили внедорожник, который прорывался в сторону границы в Черновицкой области, пассажир авто получил огнестрельное ранение.

Дословно: "Пограничники с применением оружия остановили внедорожник, который прорывался в сторону границы. Один человек получил огнестрельное ранение".

Детали: Инцидент произошел около 3 ночи 18 августа в Путильском районе. Автомобиль на скорости двигался в сторону границы со стороны населенного пункта Шепит.

На законное требование пограничников авто не остановилось. По данным ГПС, водитель ослепил военнослужащих фарами и ехал прямо на них.

Отмечается, что наряд был вынужден применить оружие, потому что возникла угроза их жизни и здоровью. Выстрелы в воздух не остановили нарушителя, тогда пограничники открыли огонь по колесам.

Через несколько метров авто остановилось, а водитель сказал, что в салоне есть раненый, который теряет сознание.

Мужчину немедленно доставили в районную больницу.

Об инциденте пограничники сообщили в Нацполицию, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы.

Продолжаются следственные действия.

Также глава ГПС назначил служебное расследование, чтобы выяснить, правомерно ли пограничники применили оружие.

В то же время Госпогранслужба отметила, что при угрозе жизни или здоровью военнослужащие будут вынуждены реагировать жестко, в том числе применяя оружие.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаЧерновицкая область
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