Президента Єврокомісії терміново прооперують
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перервав свою відпустку в Австрії, оскільки потребує термінової операції з видалення жовчного міхура.
Як пише "Європейська правда", про це у суботу повідомили у прес-службі комісії.
"Президенту Європейської комісії Жану-Клоду Юнкеру довелося скоротити відпустку в Австрії з медичних причин. Його повернули в Люксембург, де він пройде термінову холецистектомію (хірургічне видалення жовчного міхура)", - йдеться у повідомленні на сайті комісії.
Юнкер залишить свій пост наприкінці жовтня.
Очікувалося, що він візьме участь у саміті G7 у Франції наприкінці серпня.
В Юнкера раніше були проблеми зі здоров’ям. Зокрема, він пояснював, що іноді у нього виникає біль при ходінні внаслідок серйозних травм у результаті автокатастрофи 30 років тому.
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