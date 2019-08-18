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Президента Єврокомісії терміново прооперують

Неділя, 18 серпня 2019, 11:42

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перервав свою відпустку в Австрії, оскільки потребує термінової операції з видалення жовчного міхура.

Як пише "Європейська правда", про це у суботу повідомили у прес-службі комісії.

"Президенту Європейської комісії Жану-Клоду Юнкеру довелося скоротити відпустку в Австрії з медичних причин. Його повернули в Люксембург, де він пройде термінову холецистектомію (хірургічне видалення жовчного міхура)", - йдеться у повідомленні на сайті комісії.

Юнкер залишить свій пост наприкінці жовтня.

Очікувалося, що він візьме участь у саміті G7 у Франції наприкінці серпня.

В Юнкера раніше були проблеми зі здоров’ям. Зокрема, він пояснював, що іноді у нього виникає біль при ходінні внаслідок серйозних травм у результаті автокатастрофи 30 років тому.

Теми: Єврокомісія
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