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Президента Еврокомиссии срочно прооперируют

Воскресенье, 18 августа 2019, 11:42

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск в Австрии, поскольку нуждается в срочной операции по удалению желчного пузыря.

Как пишет "Европейская правда", об этом в субботу сообщили в пресс-службе комиссии.

"Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить отпуск в Австрии по медицинским причинам. Его вернули в Люксембург, где он пройдет срочную холецистэктомию (хирургическое удаление желчного пузыря)", - говорится в сообщении на сайте комиссии.

Юнкер покинет свой пост в конце октября.

Ожидалось, что он примет участие в саммите G7 во Франции в конце августа.

В Юнкера раньше были проблемы со здоровьем. В частности, он объяснял, что иногда у него возникает боль при ходьбе в результате серьезных травм в результате автокатастрофы 30 лет назад.

Темы: Еврокомиссия
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