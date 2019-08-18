У Києві чоловік зарізав дружину через розлучення

Джерело: поліція Києва

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свою дружину через розлучення.

Дослівно: "Зловмисник кілька разів вдарив жінку ножем, після чого намагався накласти на себе руки".

Деталі: Трагічна подія сталася біля будинку на вулиці Виборзькій. 45-річний чоловік намагався помиритися зі своєю дружиною, коли та поверталася додому.

Однак між ними виникла словесна перепалка. Чоловік дістав ніж та кілька разів вдарив 36-річну киянку в груди та шию. Після цього намагався перерізати собі горло.

Правоохоронці зловмисника затримали, згодом його доставили до лікарні.

Чоловік до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

За даним фактом відрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

ЗМІ повідомляли, що пара розлучалася, жінка з малолітньою дитиною на цей час переїхала до батьків.