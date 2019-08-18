В Киеве мужчина зарезал жену из-за развода

Источник: полиция Киева

Столичные правоохранители задержали мужчину, который убил свою жену из-за развода.

Дословно: "Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом, после чего пытался покончить с собой".

Детали: Трагическое событие произошло у дома на улице Выборгской. 45-летний мужчина пытался помириться со своей женой, когда та возвращалась домой.

Однако между ними возникла словесная перепалка. Мужчина достал нож и несколько раз ударил 36-летнюю киевлянку в грудь и шею. После этого пытался перерезать себе горло.

Правоохранители злоумышленника задержали, позже его доставили в больницу.

Мужчина к уголовной ответственности ранее не привлекался.

По данному факту отрыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

СМИ сообщали, что пара расставалась, женщина с малолетним ребенком на то время переехала к родителям.