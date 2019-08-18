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В Україну повернеться спека

Неділя, 18 серпня 2019, 13:37
В Україну повернеться спека

Джерело: Інтерфакс-Україна

На початку тижня в Україні буде тепло і сухо, короткочасні дощі прогнозують в понеділок тільки на сході.

Деталі: 19 серпня вночі +10-15°, в південних і східних областях +16-19°; вдень +26-31°. Без опадів, лише вночі в східних областях місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві – без опадів, вночі +13-15°, вдень +27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 19 серпня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 37,8 градусів тепла в 1946 році, найнижча вночі – на позначці 7,4 градусів у 1893 році.

20 серпня в Україні без опадів, вночі +13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень +27-32°, в південних і східних областях – до +35°.

У Києві 20 серпня – без опадів, вночі +15-17°, вдень близько +30°.

21 серпня вдень на крайньому заході місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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