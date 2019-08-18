В Украину вернется жара

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Воскресенье, 18 августа 2019, 13:37

Источник: Интерфакс-Украина

В начале недели в Украине будет тепло и сухо, кратковременные дожди пойдут в понедельник только на востоке.  

Детали: 19 августа ночью +10-15°, в южных и восточных областях +16-19°; днем +26-31°. Без осадков, только ночью в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве – без осадков, ночью +13-15°, днем +27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 37,8 градусов тепла в 1946 году, самая низкая ночью – на отметке 7,4 градусов в 1893 году.

20 августа в Украине без осадков, ночью +13-18°, на побережье морей до 21°; днем +27-32°, в южных и восточных областях – до +35°.

В Киеве 20 августа – без осадков, ночью +15-17°, днем около +30°.

21 августа днем на крайнем западе местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

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Темы: погода


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