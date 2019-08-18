В Украину вернется жара

Источник: Интерфакс-Украина

В начале недели в Украине будет тепло и сухо, кратковременные дожди пойдут в понедельник только на востоке.

Детали: 19 августа ночью +10-15°, в южных и восточных областях +16-19°; днем +26-31°. Без осадков, только ночью в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



В Киеве – без осадков, ночью +13-15°, днем +27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 37,8 градусов тепла в 1946 году, самая низкая ночью – на отметке 7,4 градусов в 1893 году.



20 августа в Украине без осадков, ночью +13-18°, на побережье морей до 21°; днем +27-32°, в южных и восточных областях – до +35°.



В Киеве 20 августа – без осадков, ночью +15-17°, днем около +30°.



21 августа днем на крайнем западе местами небольшой кратковременный дождь, гроза.